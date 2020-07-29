Отсутствие молниезащиты приводит к пожарам!

15.07.2020г в селе Шебеньгский Погост Вологодской области в результате удара молнии произошел пожар в средней общеобразовательной школе. В результате неработоспособного состояния устройства молниезащиты, установленного на объекте, здание полностью уничтожено огнем.

Комплексные меры по молниезащите, выполненные согласно действующим нормативам, обеспечивают безопасность при эксплуатации многочисленных объектов и систем, строений и инженерных коммуникаций. Но главное - установка такой системы позволяет предотвратить поражение людей электрическим током. Крайне желательно принять меры по защите конструкций из горючих материалов, пожароопасных или размещенных на возвышенности сооружений, высоких строений. Следует надежно защитить сооружения, в которых размещается оборудование, если оно чувствительно к импульсным помехам и резким скачкам напряжения. Комплексные защитные меры позволяют минимизировать негативные воздействия прямого удара и последствий грозы.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает, что не нужно допускать халатного отношения в вопросах установки и технического обслуживания молниезащиты, а также напоминает что монтаж молниезащиты осуществляется в соответствии с разработанной проектной документацией

· Все элементы можно монтировать с помощью натяжных приспособлений или дистанционными заводскими зажимными приспособлениями.

· Натяжные клемные узлы крепятся на жесткие пруты или анкера, предварительно установленные на стене или на крыше здания. Далее натягивается прочный трос с помощью специально спроектированных для этих целей натяжных фиксаторов и крепится, создавая прочную основу.

· На плоских поверхностях могут присутствовать дистанционные фиксирующие приспособления, зажимающие натянутый трос на определенной высоте. Фиксацию на плоских поверхностях крыш домов и стен возможно использование угловых или само забивных фиксаторов, монтирующих с помощью дюбелей. Монтаж на крутых черепичных поверхностях производить немного затруднительней. В этом случае рекомендовано применять коньковые фиксаторы, хорошо подходящие по размерам плоскости и идентичной форме. Этот вид фиксаторов можно устанавливать, предварительно подобрав под цвет основы для того, чтоб не сильно выделялись и не портили внешний вид дома.

· Молниеприемники рекомендуют фиксировать с токоотводами и с другими выделяющимися частями дома, используя специальные фиксаторы. Они изготавливаются из оцинкованного металла, медного профиля или латуни.

· Не дожидаясь сезона грозовых дождей, следует каждый год проводить ревизию всех компонентов молниеотвода и креплений. Это поможет вовремя выявить нарушения целостности, выполнить ремонтные работы и покраску. Хотя бы раз в несколько лет надо проверить все соединения на предмет их исправности, производить подтяжку ослабившихся натяжителей, если они устарели, то поменять их на новые.

· По установленным правилам, минимум раз в пять лет нужно раскапывать заземление, проводить осмотр электродов и определять степень износа. Если ржавчина съела металл больше, чем на 30%, то нужно произвести их замену. Не следует испытывать судьбу на прочность или доверится случаю. Можно раз изготовить по всем правилам и стандартам молниеотвод и оградится тем самым от многих проблем, принесенных таким явлением. Это поможет сохранить не только нажитое имущество, а и сохранить жизнь и здоровье родных и близких. Молниеотвод – это устройство, имеющее довольно длительный срок эксплуатации. Следует только уделять ему периодически должное внимание и это станет залогом вашей безопасности и спокойствия.