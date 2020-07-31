Обстановка с пожарами на территории Чановского района

На территории Чановского района за прошедший месяц, июль текущего года произошло 7 пожаров. Из них 2 случая произошли в жилом секторе, в результате происшедших пожаров огнем повреждены надворные постройки. Причинами пожаров, происшедших в Чановском районе, явились: неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 1 пожар произошёл на трассе Р-254 «Иртыш» в результате которого было уничтожено 20 тюков грубых кормов при транспортировке. В оставшихся 4 случаях объектами пожара явилась сухая растительность на открытой территории.

В целях недопущения пожаров на территории Чановского района, предупреждения гибели и травмирования на них людей, отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание граждан и руководителям предприятий: на недопущение оставления без присмотра малолетних детей, на соблюдение требований безопасности при пользовании электроприборами, газовыми приборами и при эксплуатации печного отопления, об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; о недопущении сжигания отходов и тары; на своевременную очистку приусадебных участков и территорий организаций от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; на своевременный ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках. Скошенная трава на территории населенных пунктов, жилого сектора и предприятий должна своевременно убираться, так как в условиях сухой погоды через 2-3 дня она становится горючим материалом.

В целях сбережения своей жизни и здоровья, так же Ваших родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят о беде.

При обнаружении пожара сообщайте в Службу спасения «101», «112».

ОНД и ПР по Чановскому району