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Обстановка с пожарами на территории Чановского района

На территории Чановского района за прошедший  месяц, июль текущего года произошло 7 пожаров. Из них 2 случая произошли в жилом секторе, в результате происшедших пожаров огнем повреждены надворные постройки.  Причинами пожаров, происшедших в Чановском районе, явились: неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.  1 пожар произошёл  на трассе Р-254 «Иртыш» в результате которого было  уничтожено 20 тюков грубых кормов при транспортировке. В оставшихся  4 случаях  объектами пожара явилась сухая растительность на открытой территории.

В целях недопущения  пожаров  на территории Чановского района,  предупреждения  гибели и травмирования на них людей, отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание  граждан и руководителям предприятий: на  недопущение оставления без присмотра малолетних детей, на  соблюдение требований безопасности  при пользовании электроприборами, газовыми приборами   и при  эксплуатации печного отопления,  об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; о недопущении сжигания отходов и тары; на  своевременную очистку приусадебных участков и  территорий организаций  от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; на своевременный   ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках. Скошенная трава на территории населенных пунктов, жилого сектора и предприятий должна своевременно убираться, так как в условиях сухой погоды через 2-3 дня она становится горючим материалом.

В целях сбережения  своей жизни и здоровья,   так же Ваших  родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят о беде.

При обнаружении пожара  сообщайте в Службу спасения «101», «112».

 

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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