Как правильно вести себя при пожаре

В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов.

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом оплавленной изоляции, напоминающим запах горелой резины, а затем изоляция воспламеняется и горит и тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с данным запахом может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов.

Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, двери на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.

Правило №1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же ликвидировать его огнетушителем или подручными средствами, набросив на огонь плотную ткань или одеяло, залив водой или засыпав песком, можно воспользоваться землей из цветочного горшка.

Правило № 2. Обнаружив пожар, сразу требуется позвонить по телефону 101,112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов). Сообщите точный адрес и незамедлительно оповестите соседей о возникшем пожаре.

Правило №3. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.

Правило № 4.При пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом вверх, поэтому при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу. При этом нос и рот требуется прикрыть мокрым платком. Кроме того, двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.

Правило № 5. Если лестница в многоэтажном доме сильно задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из квартиры намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв двери, постарайтесь как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком, чтобы дым извне не попал внутрь. Сообщите о своем местонахождении пожарным, позвонив по номеру 101.

Необходимо помнить, что экстренный вызов с мобильного телефона возможен даже при отсутствии sim-карты и денежных средств на счету.

Чтобы сохранить своё имущество и сохранить жизнь помните, что нельзя курить в постели; бросать окурки и зажженные спички из окон и с балконов и лоджий; использовать самодельные неисправные электронагревательные приборы; эксплуатировать временную, с нарушенной изоляцией электропроводку. Никогда не оставляйте без присмотра малолетних детей и повторите с ними правила пожарной безопасности. Следите за тем, чтобы подъездные пути к жилому дому были свободны – не загромождайте проезд личным автотранспортом.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.