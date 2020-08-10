Приемка образовательных учреждений Чановского района к новому

учебному 2020-2021 году

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области №831 от 10.07.2020г. «О реализации мероприятий сезонной профилактической операции «Школа в 2020 году» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району принимается участие в работе межведомственной комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году, в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением администрации Чановского района от 20.05.2020г. №334-па.

В ходе работы комиссии сотрудниками федерального государственного пожарного надзора уделяется особое внимание содержанию путей эвакуации, работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, работоспособности системы пожарного мониторинга, наличию и техническому состоянию первичных средств пожаротушения. С руководителями и персоналом учреждений проводятся инструктажи на противопожарную тематику.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области