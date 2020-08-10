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 Приемка образовательных учреждений Чановского района к новому

 учебному 2020-2021 году

 

 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области №831 от 10.07.2020г. «О реализации мероприятий сезонной профилактической операции «Школа в 2020 году»  сотрудниками  отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по Чановскому району принимается   участие в работе межведомственной комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году, в соответствии с графиком,  утвержденным Постановлением администрации Чановского района от 20.05.2020г. №334-па.
   В ходе работы    комиссии сотрудниками  федерального государственного пожарного надзора   уделяется  особое внимание содержанию путей эвакуации, работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и систем  оповещения людей при пожаре, работоспособности системы пожарного мониторинга, наличию и техническому состоянию первичных средств пожаротушения. С руководителями и персоналом учреждений  проводятся  инструктажи на противопожарную тематику.  

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области 

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