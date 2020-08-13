Профилактика пожаров в жилом секторе

В связи с происходящими пожарами на территории Новосибирской области, а так же гибели на них людей, в целях профилактики пожаров, предотвращения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району 13.08.2020г. был проведен профилактический рейд по местам проживания многодетных семей на территории р.п.Чаны Чановского района Новосибирской области. С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Проверена работоспособность установленных в данных семьях автоматических дымовых пожарных извещателей. Основное внимание в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. С начала года на территории Новосибирской области на происшедших пожарах погибло 102 человека. Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району