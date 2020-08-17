Среди всех участников дорожного движения – водителей, пешеходов, пассажиров, самым подвижным и непредсказуемым участником является ребенок.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах, травмирование детей в авариях по-прежнему остается высоким. Особенно это касается летнего периода. В это время на улицах и дорогах кроме привычных пешеходов и водителей, появляются велосипедисты, скутеристы, мопедисты, роллеры, мотоциклисты, гироскутеристы. И все чаще управляют таким видом транспорта несовершеннолетние водители.

Решить проблему безопасности на наших дорогах, а также предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, возможно только совместными усилиями Госавтоинспекции и родителей несовершеннолетних участников дорожного движения. Многие взрослые, покупая детям велосипеды, мотоциклы и скутеры не считают нужным знакомить своего ребенка с правилами безопасного вождения, что приводит к трагическим последствиям на дороге.

Госавтоинспекция района обращается к родителям!

Прежде, чем приобрести своему ребенку велосипед, скутер или мотоцикл, задумайтесь: готов ли он к управлению подобного рода транспортом? Знает ли он Правила дорожного движения и сумеет ли в возникшей сложной дорожной ситуации справиться с опасностью? Контролируйте своего ребенка. Нередки случаи, когда несовершеннолетний подросток, взяв тайком от родителей ключи от мотоцикла или автомобиля, выезжает на дорогу и последствием такой «несанкционированной поездки» бывает печальный исход.

Не будем забывать и о том, что велосипед – это тоже транспортное средство. Помните, что правила разрешают управлять велосипедом при движении вблизи дорог и непосредственно на проезжей части детям старше 14 лет, мопедом (скутером) – с 16 лет и наличием водительского удостоверения соответствующей категории «М», а мотоциклом –по достижении 18-летнего возраста с получением водительского удостоверения категории «А». При этом те, и другие обязаны хорошо знать правила дорожного движения и обязательно использовать защитную амуницию (шлем, наколенники, световозвращающие элементы и др.).

Уважаемые водители! Соблюдайте все требования правил дорожного движения:

не превышайте скорость, соблюдайте боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не выезжайте на полосу встречного движения при обгоне, не пытайтесь проехать между близко едущими автомобилями в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроении, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.