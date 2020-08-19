Пожарная безопасность при уборке урожая

В связи с благоприятно складывающимися погодными условиями сельхозпредприятия Чановского района, а так же КФХ приступили к уборке урожая. Сельхоз товаропроизводителями проведена большая и трудоемкая работа по выращиванию зерновых. Выросший хлеб необходимо собрать с полей и сберечь.

В целях обеспечения пожарной безопасности при производстве уборочных работ, в местах хранения зерна, сохранности хлебных полей отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району доводит основные требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать при уборке урожая и в местах его хранения:

- хлебные поля в местах прилегания к лесостепной полосе, автомобильным и железным дорогам необходимо обкосить и опахать полосой шириной не менее 4м.

-уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га, между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м а скошенный хлеб должен убираться и делаться пропашка шириной не менее 4 м.

-необходимо вблизи убираемых хлебных массивов иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара,

- запрещено производить сжигание стерни, пожнивных остатков и стогов соломы на полях;

- территории зернотоков должны быть обеспечены полным комплектом первичных средств пожаротушения и источниками противопожарного водоснабжения,

-должны быть разработаны инструкции определяющие действия работников в случае возникновения пожара,

- проведению инструктажей по мерам пожарной безопасности с работниками занятыми в уборке урожая,

В целях недопущения распространения лесостепных палов на объекты сельхозназначения необходимо выполнить минерализованные полосы, что позволит снизить пожарную опасность как в осенний период 2020 года, так и в весенний период 2021 года. В осенний период необходимо очистить территории зернотоков от сухой травы.

До начала полевых работ все задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж, о соблюдении требований пожарной безопасности. Необходимо соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи них, а также возле скирд соломы и сена запрещается. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производиться только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

Запрещается:

· - работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

· - применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

· - сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

· При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:

а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра.

б) на уборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.

Средства пожаротушения, которыми должны быть оснащены объекты сельхозназначения

1. Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, машинно-тракторные мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые станы) должны быть оборудованы укомплектованными противопожарными щитами:

· - 2 огнетушителя;

· - 3 багра;

· - 2 лопаты;

· - 2 лома;

· - 2 топора;

· - 2 ведра;

· - ящик с песком.

· - Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.

Сохранение урожая от пожаров - задача не только земледельцев и работников пожарной охраны, но и всех граждан.

Следуйте противопожарным правилам: будьте крайне осторожными в обращении с открытым огнем; не курите и не разводите костры вблизи хлебных и лесных массивов; проезжая в автомобиле вблизи сельхозугодий, не выбрасывайте из окон окурки и непогашенные спички; следите за тем, чтобы дети не баловались спичками или зажигалками; нельзя охотиться в хлебных массивах и вблизи них; во время отдыха не устраивайте привал ближе 100 метров от хлебных полей.

ОНД и ПР по Чановскому району