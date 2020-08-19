2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал государственных услуг - www.gosuslugi.ru.

В соответствии с п. 3 ст.6 и п.2 ст. 7 Федерального закона РФ от 27.07.2011 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Госавтоинспекция предоставляет государственные услуги по следующим направлениям:

- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалифицированных экзаменов и выдача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Предоставление государственных услуг в электронном виде возможно в отношении граждан, прошедших в установленном порядке процедуру регистрации на портале госуслуг в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru, после чего гражданин получает возможность войти на портал «Госуслуги» в свой «Личный кабинет» и воспользоваться всеми представленными сервисами, в том числе и по линии Госавтоинспекции.

Единый портал государственных услуг предоставляет возможности подачи заявления в подразделение Госавтоинспекции в электронном виде, выбор удобного для Вас времени и даты получения услуг, получение подтверждения о принятии заявки на осуществление госуслуги, а также возможность оплаты государственной пошлины онлайн.

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», с 1 января 2017 года граждане, подавшие заявление на оформление ряда госуслуг в электронной форме, могут оплачивать госпошлину за госуслуги по льготному тарифу с коэффициентом 0,7 от базовой ставки, то есть оплата госпошлины на 30% меньше. Данный льготный тариф будет распространяться на лиц, подавших заявление на получение государственной услуги, и оплативших государственную пошлину только через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).



