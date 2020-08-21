Уважаемые родители! Скоро начнется новый учебный год, и дети пойдут в школу. За летний период они отвыкли от интенсивного транспортного движения, поэтому им нужно напомнить основы безопасного поведения на дороге. Специально для родителей Госавтоинспекция подготовила небольшую памятку, которая поможет им уберечь детей от аварий. Итак:

1. Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся.

2. В преддверии 1 сентября несколько раз пройдите с ребенком по маршруту до школы и обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните алгоритм действий в сложных и опасных дорожных ситуациях.

3. При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз снизить тяжесть последствий при аварии и сохранить ребенку жизнь.

4. Если в салоне автомобиля находятся дети, не следует совершать резких маневров.

5. При приближении к детским садам, школам и другим образовательным учреждениям водителям необходимо заблаговременно снижать скорость и быть готовыми к возможному появлению ребенка на дороге.

6. При покупке ребенку велосипеда подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, где, как и в каком возрасте он может двигаться по проезжей части. Не забывайте о велошлеме, а также других средствах защиты.

7. И самое главное: старайтесь воспитывать детей собственным примером, никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушайте ПДД в их присутствии.