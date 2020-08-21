Печное отопление требует внимания.



Приближается осенний период. Температура понижается, в связи с чем, в ближайшее время гражданами и организациями начнется эксплуатация печного отопления.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает граждан неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печного отопления:

- У отопительной печи должен быть предтопочный лист размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений, наличие которого защитит от возгорания горючие материалы на полу, в случае выпадения угля из топки,

- Отопительная печь должна иметь соответствующие разделки и отступки от горючих конструкций. Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из негорючего или трудно горючего материала.

Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.

Разделки и отступки необходимы для того, что бы в процессе эксплуатации печи от нагревшихся стен и труб не загорелись рядом расположенные строительные конструкции (перегородки, потолок, стены).

Не соблюдение гражданами данных требований нередко приводит к пожарам.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.



при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области