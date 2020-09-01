В новый учебный год – с новыми знаниями о безопасности!



В начале нового учебного года 01.09.2020г. в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области, а так же в связи с «Днем знаний» сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району были проведены открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» в средних общеобразовательных школах Чановского района. Одним из первых уроков, которые получили школьники Чановского района, стали правила по пожарной безопасности, как вести себя при возникновении пожара в учебном заведении и дома, об опасности игры с огнем, о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут случится в повседневной жизни. Сотрудники поздравили детей с новым учебным годом, напомнили номера телефонов экстренных служб.