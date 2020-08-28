Как не допустить пожары по причине детской шалости





Пожары, возникающие по причине детской шалости – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В подростковом возрасте дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир и домов, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.

На территории Чановского района пожары из-за детской шалости с огнем происходят ежегодно. Так в 2018 году по данной причине произошло 3 пожара, в 2019 году 4 пожара, за истекший период 2020г. произошел 1 пожар. В результате игры детей с огнем пожаром повреждены жилые дома, неэксплуатируемые здания, грубые корма.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы.

На основании выше изложенного, хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось

Взрослым на заметку советы, которые могут предотвратить беду:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали костры;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения «101» или «112».

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, детей соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары из-за детской шалости, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка. Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек или зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.