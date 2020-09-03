Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям





Требования пожарной безопасности — это комплекс норм и правил, способствующих достижению состояния защищенности людей и имущества. В зависимости от охраняемого объекта, в них есть своя специфика. Рассмотрим все, что касается зданий и помещений.



Законодательная база

Требования законодательства о пожарной безопасности — это лишь небольшая часть общих условий защищенности зданий. Им посвящена статья 8 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009.

Суть ее сводится к изначально правильному проектированию и постройке. Эти процессы должны обеспечить:

Устойчивость объекта в случае возгорания. Несущие конструкции должны продержаться столько времени, сколько требуется на спасение людей и минимизацию последствий.

Ограничение возможных очагов пламени и предотвращение его распространения по всей площади. Также важно не позволить огню перекинуться на соседние постройки.

Оптимальные возможности для эвакуации людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Доступ к любому помещению как для пожарных, так и для подачи средств тушения.

На все это владелец или пользователь здания повлиять не может. Он получает готовый объект, где вышеперечисленные условия должны быть соблюдены по умолчанию.



Что делать гражданам и организациям



Степень защищенности от огня зависит не только от архитектора и строителей. Играет роль и поведение тех, кто находится внутри в процессе эксплуатации всего объекта и его отдельных частей. Поэтому стоит поискать, какой документ содержит требования пожарной безопасности, которые могут выполнять люди.

Глава 19 Федерального закона от № 123-ФЗ от 22.07.2008 рассказывает о системах, способствующих предотвращению печальных последствий, и их функциональных характеристиках.



Согласно 123-ФЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности охватывает:

защиту электроустановок;

сигнализации, реагирующие на возгорание, и другие средства оповещения людей;

системы автоматического пожаротушения;

противодымную защиту;

внутреннее противопожарное водоснабжение;

эвакуационные пути.

Соблюдение установленных правил уже зависит непосредственно от тех, кто использует здание в ежедневной деятельности. Рассмотрим особо важные из них.



Как должно работать оповещение



Устройство должно одновременно сообщить и дежурному сотруднику, и всем людям о возгорании и его локализации. Обязательна и передача сигнала на пульт пожарной охраны.



Обеспечить следует такие меры предосторожности (см. статьи 83 и 84):



Расположить устройства так, чтобы они своевременно распознавали воспламенение в любой точке.

На случай отказа автоматической системы предусмотреть наличие ручных извещателей на путях эвакуации.

Обеспечить комбинацию способов оповещения: светом, звуком и голосом.

Разработать тексты для эффективной координации движения при эвакуации и предотвращения паники.

Развесить на всех этажах планы и маршруты до безопасных мест и динамики.

Утвердить очередность оповещения для частей здания.





ВАЖНО!

Внимание к аварийному освещению: требования пожарной безопасности ФЗ 123 гласят, что оно должно контрастировать с другими источниками.



Нужно учесть индивидуальные особенности восприятия световой и звуковой информации.

Требования противопожарной безопасности к путям эвакуации

Часто их игнорирование приводит к печальным последствиям. Собственники недвижимости либо закладывают жизненно важные выходы, либо мебелью или оборудованием перекрывают доступ к ним.



Какие ходы эвакуации (если они есть в здании) должны быть свободны и открыты:



непосредственно на лестничную клетку;

через коридор к ней же;

напрямую или через коридор на внешнюю пожарную лестницу;

на крышу, с которой есть путь на внешнюю лестницу;

с первого этажа — в фойе или вестибюль;

непосредственно наружу.

ВАЖНО!

Запрещается перекрывать выходы из подвала, ведущие на улицу, даже если имеется ход внутрь здания.



Нельзя проводить перепланировку и сужать дверные проемы, которые могут послужить эвакуационными выходами. Нежелательны такие устройства, как турникеты, вращающиеся двери и раздвижные механизмы. Они препятствуют движению людей и могут вызвать давку.



Другие важные условия



Проводя очередной ремонт, проследите за тем, чтобы кабели помещались в огнестойкие кожухи или каналы. Защита нужна и распределительным щиткам. Если некоторые кабели держат открытыми, они не должны распространять по себе пламя.



Систему удаления дыма для большей эффективности стоит оснастить дистанционным (ручным) и автоматическим приводами. При организации пожарного водопровода ориентируйтесь на Свод правил СП 10.13130.2009, утвержденный Приказом МЧС РФ № 180 от 25.03.2009.