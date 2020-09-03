Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям
Требования пожарной безопасности — это комплекс норм и правил, способствующих достижению состояния защищенности людей и имущества. В зависимости от охраняемого объекта, в них есть своя специфика. Рассмотрим все, что касается зданий и помещений.
Законодательная база
Требования законодательства о пожарной безопасности — это лишь небольшая часть общих условий защищенности зданий. Им посвящена статья 8 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009.
Суть ее сводится к изначально правильному проектированию и постройке. Эти процессы должны обеспечить:
Устойчивость объекта в случае возгорания. Несущие конструкции должны продержаться столько времени, сколько требуется на спасение людей и минимизацию последствий.
Ограничение возможных очагов пламени и предотвращение его распространения по всей площади. Также важно не позволить огню перекинуться на соседние постройки.
Оптимальные возможности для эвакуации людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Доступ к любому помещению как для пожарных, так и для подачи средств тушения.
На все это владелец или пользователь здания повлиять не может. Он получает готовый объект, где вышеперечисленные условия должны быть соблюдены по умолчанию.
Что делать гражданам и организациям
Степень защищенности от огня зависит не только от архитектора и строителей. Играет роль и поведение тех, кто находится внутри в процессе эксплуатации всего объекта и его отдельных частей. Поэтому стоит поискать, какой документ содержит требования пожарной безопасности, которые могут выполнять люди.
Глава 19 Федерального закона от № 123-ФЗ от 22.07.2008 рассказывает о системах, способствующих предотвращению печальных последствий, и их функциональных характеристиках.
Согласно 123-ФЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности охватывает:
защиту электроустановок;
сигнализации, реагирующие на возгорание, и другие средства оповещения людей;
системы автоматического пожаротушения;
противодымную защиту;
внутреннее противопожарное водоснабжение;
эвакуационные пути.
Соблюдение установленных правил уже зависит непосредственно от тех, кто использует здание в ежедневной деятельности. Рассмотрим особо важные из них.
Как должно работать оповещение
Устройство должно одновременно сообщить и дежурному сотруднику, и всем людям о возгорании и его локализации. Обязательна и передача сигнала на пульт пожарной охраны.
Обеспечить следует такие меры предосторожности (см. статьи 83 и 84):
Расположить устройства так, чтобы они своевременно распознавали воспламенение в любой точке.
На случай отказа автоматической системы предусмотреть наличие ручных извещателей на путях эвакуации.
Обеспечить комбинацию способов оповещения: светом, звуком и голосом.
Разработать тексты для эффективной координации движения при эвакуации и предотвращения паники.
Развесить на всех этажах планы и маршруты до безопасных мест и динамики.
Утвердить очередность оповещения для частей здания.
ВАЖНО!
Внимание к аварийному освещению: требования пожарной безопасности ФЗ 123 гласят, что оно должно контрастировать с другими источниками.
Нужно учесть индивидуальные особенности восприятия световой и звуковой информации.
Требования противопожарной безопасности к путям эвакуации
Часто их игнорирование приводит к печальным последствиям. Собственники недвижимости либо закладывают жизненно важные выходы, либо мебелью или оборудованием перекрывают доступ к ним.
Какие ходы эвакуации (если они есть в здании) должны быть свободны и открыты:
непосредственно на лестничную клетку;
через коридор к ней же;
напрямую или через коридор на внешнюю пожарную лестницу;
на крышу, с которой есть путь на внешнюю лестницу;
с первого этажа — в фойе или вестибюль;
непосредственно наружу.
ВАЖНО!
Запрещается перекрывать выходы из подвала, ведущие на улицу, даже если имеется ход внутрь здания.
Нельзя проводить перепланировку и сужать дверные проемы, которые могут послужить эвакуационными выходами. Нежелательны такие устройства, как турникеты, вращающиеся двери и раздвижные механизмы. Они препятствуют движению людей и могут вызвать давку.
Другие важные условия
Проводя очередной ремонт, проследите за тем, чтобы кабели помещались в огнестойкие кожухи или каналы. Защита нужна и распределительным щиткам. Если некоторые кабели держат открытыми, они не должны распространять по себе пламя.
Систему удаления дыма для большей эффективности стоит оснастить дистанционным (ручным) и автоматическим приводами. При организации пожарного водопровода ориентируйтесь на Свод правил СП 10.13130.2009, утвержденный Приказом МЧС РФ № 180 от 25.03.2009.