В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, с участием автобусов осуществляющих перевозку пассажиров в межрегиональном и междугороднем сообщении, сотрудниками 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 08 сентября 2020 года, во взаимодействии с ЭБиПК, ПВМ, Минтрансом Новосибирской области, Западно-Сибирским МУГАДН, Минздравом Новосибирской области, Инспекцией труда, на автодороге Р-254 «Иртыш» Новосибирской области, будут проводиться комплексные мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров в межрегиональном и междугороднем сообщении.