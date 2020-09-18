По итогам 8 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, при которых 6 человек погибло и 124 получили травмы различной степени тяжести. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок в период с 22 по 24 сентября, Госавтоинспекция Чановского района проведет комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».

Данное мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

В рамках проведения мероприятия сотрудники ГИБДД обеспечат контроль за законностью осуществления перевозок, наличием у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнением требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, соблюдение водителями режима труда и отдыха, своевременным прохождением технического осмотра.