Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, совместно с 2-МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области провели мероприятия, направленные на выявление нарушений и профилактику аварийности в сфере грузовых перевозок и учебного транспорта.

С 14 по 16 сентября на территории Чановского района проводилась оперативно-профилактическая операция «Грузовой транспорт», направленная на профилактику аварийности, выявление преступлений и административных правонарушений в сфере грузовых перевозок. В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции были организованы проверки транспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку грузов, а так же соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозки грузов, установленным требованиям, в том числе по оснащению тахографами. За время проведения профилактических мероприятий госавтоинспекторами проверено свыше 100 грузовых автомобилей, выявлено 34 правонарушений в сфере грузовых перевозок. По всем выявленным нарушениям составлены административные материалы.

В период с 10 по 12 сентября, проводились оперативно-профилактические мероприятия «Учебное транспортное средство», в ходе которой, было выявлено 8 правонарушений, допущенных водителями учебных транспортных средств.