Неисправное электрооборудование приводит к пожарам

В связи с холодной погодой гражданами и организациями постепенно начинается эксплуатация дополнительного электрооборудования, в том числе для обогрева помещений, освещения хозяйственных построек. За истекший период 2020года по причине неисправности и нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования произошло 7 пожаров. За 9 месяцев 2019 года по данным причинам произошло 18 пожаров. Всего за 2019 год из-за неисправности, нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования произошло 23 пожара, что составило 41% от всех пожаров происшедших в жилом секторе и в организациях. В результате происшедших пожаров огнем уничтожены и повреждены жилые дома и надворные постройки, повреждены здания сельскохозяйственных предприятий и строительный вагончик на территории строительной площадки. В результате происшедших пожаров огнем повреждены и уничтожены домашние вещи и имущество граждан, организаций, причинен материальный ущерб.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- Электропроводка в зданиях и помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых правил:

- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара, тем более большинство жилых домов и построек имеют достаточно долгий срок эксплуатации, электропроводка в большинстве случаев не менялась с момента постройки и в годы строительства не была рассчитана на мощные электропотребители, которыми сейчас пользуются граждане.

- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;

- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.