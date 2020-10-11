



Система учёта срубленной древесины в Новосибирской области работает 4 года. В одной компьютерной базе собирают полные данные о том, сколько посадили и вырубили деревьев. Проверить пакет сопроводительных документов у водителя большегруза ─ дело нескольких минут.





ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней вносится объём, порода и ассортиментный состав, пояснил главный специалист отдела организации государственного лесного контроля и надзора Министерства природы Новосибирской области Сергей Пережигин.





На текущий момент выявили 121 незаконную рубку. Пять лет назад было в два раза больше. Это и есть главная цель системы учёта круглого леса. Воровать лес невыгодно из-за огромных штрафов.





В одном грузовике ─ около 13 кубов древесины, в случае отсутствия нужных документов, наложение штрафа на лесопользователя составит от 500 до 700 тысяч рублей с конфискацией транспорта и груза.





Ущерб не только экономический: сложно восстановить экологический баланс. Если чёрных лесорубов не остановить, вместо зелёных оазисов будет степь. Что, кстати, произошло во многих европейских странах. Организовать единую систему учёта, запретить вывоз необработанной древесины и потребовал Президент страны.





─ Это не только одна из важных традиционных отраслей, но и в полном смысле этого слова наше природное достояние, имеющее глобальное экологическое значение, ─ подчеркнул Владимир Путин. ─ В России расположена пятая часть всех лесов планеты.









В областном Минприроды отмечают, что готовы к модернизации системы учёта. Будет она похожа на нынешнюю, или отличаться – неважно. Главное, чтобы бесконтрольных рубок в России больше не было.

Государственный лесной инспектор Министерства природы Новосибирской области проверяет груз, лично считает каждое вырубленное дерево. Бюрократии в последние годы стало больше, но и порядка тоже: тотальный учёт. Каждый куб срубленной древесины попадает в общую систему, данные которой доступны всем контролирующим структурам: от налоговой службы до ГИБДД. Нелегальный лес теперь невозможно продать.