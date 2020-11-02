По итогам 9 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области произошло 1617 дорожно-транспортных происшествий, при которых 192 человека погибли и 1981 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так за 9 месяцев текущего года, на территории региона с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 177 ДТП.

В целях предотвращения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией района будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», мероприятия будут проводиться в несколько этапов: с 31 октября по 3 ноября, с 7 ноября по 10 ноября, с 14 ноября по 17 ноября, с 21 ноября по 24 ноября, с 28 по 30 ноября. Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей, находящихся, в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на выявление состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

Госавтоинспекция Чановского района