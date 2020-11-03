За истекший период 2020 года на территории Новосибирской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 229 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 детей погибли и 246 получили травмы. Из 12 погибших детей один ребенок погиб в ДТП на территории Чановского района и 2 ребенка получили травмы.

В целях предотвращения фактов нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ, а также предотвращения фактов нарушения ПДД детьми-пешеходами Госавтоинспекцией Чановского района в период с 03 по 07 ноября 2020 года будет проводиться комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Ребенок на дороге!». В этот период внимание сотрудников ГИБДД будет приковано к юным участникам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за недопущением нарушений Правил дорожного движения маленькими пешеходами, а также правил перевозки детей водителями.

Уважаемые родители, всем детям хочется больше гулять и играть на улице, и не исключено, что любая прогулка может быть связана с дорогой. Дети очень подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и беспечными. Не всегда осознавая опасные последствия от шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного движения, они нередко становятся участниками и жертвами дорожно-транспортных происшествий. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Перевозите ребенка на заднем сидении, пристегнутым ремнем безопасности или в детском удерживающем устройстве. Также обращаемся к водителям и напоминаем о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, детских площадок и мест расположения детских учреждений. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, – принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля при необходимости. Не подвергайте жизни детей опасности.

Помните: строгое соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности на дорогах!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району