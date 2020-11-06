06 ноября 2020 года около 00 часов 05 минут на ул. Школьная п.Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области, житель п. Моховое, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 21120, следовавший со стороны д. 1 Е по ул. Школьная в направлении ул. Юрченко п. Озеро-Карачи Чановского района, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет, где произошло столкновение с препятствием. В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте ДТП, пострадали четыре пассажира.





В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Госавтоинспекция Чановского района