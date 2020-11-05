С 01 мая по 31 октября текущего года на территории Чановского района проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист-2020», направленное на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение ДТП с мототранспортом.

За истекший период на территории Чановского района с участием мототранспорта было зарегистрировано два ДТП, в результате которых погибло два человека, в том числе один несовершеннолетний.

В ходе проведения данных мероприятий сотрудниками ГИБДД района было выявлено 122 нарушения, совершенных водителями мототранспортных средств, из которых 25 нарушений – управление мототранспортом в состоянии опьянения, 60 нарушений – управление мототранспортными средствами без документов на право управления, 33 единицы мототранспорта было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку.

Полицейские проводили в ходе рейдов профилактические беседы с водителями о неукоснительном соблюдении ПДД, об ответственности за управление мототехникой без водительского удостоверения, о необходимости использования в поездках защиты и мотошлема.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что мотоцикл является одним из наиболее опасных транспортных средств. Водителям мототранспорта следует помнить, что даже незначительное столкновение или наезд на препятствие может привести к тяжелым последствиям. Объясняется это тем, что во время движения мотоциклист, в отличие от автомобилистов, защищен только специальной экипировкой. Мотоциклистам необходимо соблюдать установленный скоростной режим, передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты. Чтобы быть наиболее заметными для других водителей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, необходимо прикрепить на одежду световозвращающие элементы. Также важно перед поездкой учитывать погодные условия.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому района



