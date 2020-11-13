Госавтоинспекция района обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие дни в Новосибирской области вместе с похолоданием ожидаются снегопады, гололедные явления, усиление ветра.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. ГИБДД рекомендует выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства. Напоминаем, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам следует не допускать перехода проезжей части вне зоны пешеходного перехода, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя Вас заметить и принять необходимые меры для остановки транспортного средства.

ОГИБДД Отдела МВД России Чановскому району