С 10 по 14 ноября 2020 года сотрудники Госавтоинспекции района проводили профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.

Согласно техническому регламенту ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена (за исключением зеркальной тонировки).

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление водителем транспортным средством, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД России») в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, а регистрация транспортного средства прекращается. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

За время проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3 факта эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району