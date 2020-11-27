Госавтоинспекцией района регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автомобилями такси, снижение уровня аварийности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В период с 24 по 25 ноября 2020 года на территории Чановского района проводился комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Такси», за время проведения которого автоинспекторами было выявлено 2 нарушения правил дорожного движения водителями такси.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району