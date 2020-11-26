Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности и при неблагоприятных погодных условиях, является плохая видимость пешехода. Водители не всегда могут вовремя заметить пешехода, поэтому пешим участникам дорожного движения следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности: светоотражатель становится практически единственным способом обозначить их на проезжей части!

Многие производители одежды используют светоотражающие элементы – рисунки на куртках, вставные полоски. При выборе одежды для себя и ребенка следует отдать предпочтение именно таким моделям либо использовать фликеры, специальные световозвращатели, которые можно крепить не только на предметы одежды, но и на санки, коляски, велосипеды.

Ношение фликера снижает риск наезда в темное время суток в 6-8 раз. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, тогда как без него – лишь с 25–40 метров.

Правила ношения фликеров просты: используйте несколько небольших светоотражающих элементов, это увеличит вероятность, что свет фар попадет хоть на какой-то из них. Выберите самые приметные места: предплечье, ручка рюкзака, пояс, нагрудный карман, шапка. Оптимально использовать 4 фликера, которые хорошо просматриваются с левой и правой стороны, спереди и сзади. Рекомендуемая площадь световозвращающего материала на одежде 0,07–0,10 кв. метра.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде своего ребенка. Однако стоит помнить, что даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. Помните: безопасность в ваших руках.





ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району