В 2018 году, а именно 18 марта 2018 года вступили в силу очередные изменения, внесенные в Правила дорожного движения Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 г. № 1524 российские автомобилисты обязаны иметь при себе спецодежду со светоотражающими элементами.

В чем суть нововведения? Новый пункт правил 2.3.4 гласит: водитель транспортного средства в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТА 12.4.281-2014. К внесению изменений в ПДД подтолкнули, во-первых, неутешительная статистика ДТП в России, во-вторых, успешный европейский опыт, где во многих странах светоотражающая одежда считается таким же обязательным атрибутом при поездке за город как огнетушитель или аптечка.

Каковы требования к одежде со светоотражающими элементами? Новый пункт в ПДД ссылается на ГОСТ 12.4.281-2014 (пункт 4.2), в котором указано: могут использоваться не только жилеты, но также жилеты-накидки и куртки. Ширина светоотражающей полосы – не меньше 5 см. Одежда должна иметь по 2 светоотражающие горизонтальные полосы: нижняя полоса на расстоянии не менее 5 см от нижнего края изделия, верхняя на расстоянии не менее 5 см от нижней. Еще 2 полосы – вертикальные: каждая идет от верхней горизонтальной (перпендикулярно ей) спереди вверх, через плечи и на спину до той же полосы сзади, и так с двух сторон, то есть по обоим плечам. Допускается 1 горизонтальная полоса. Светоотражающие жилеты могут быть одного из трех флуоресцентных цветов: желтого, оранжевого, красного.

Пренебрегать новым правилом не следует. Ношение одежды со светоотражающими элементами в темное время суток пешеходами и водителями, покинувшими автомобиль, то есть тоже ставшими пешеходами, – значительный потенциал снижения аварийности.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району