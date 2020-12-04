По итогам 11 месяцев 2020 года на территории Чановского района Новосибирской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 13 получили травмы. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Так, за истекший период 2020 года на территории района с водителями, управлявшими транспортным средством в состоянии опьянения, зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 4 человека получили травмы. Совершено 2 дорожно-транспортных происшествия по вине пешеходов, в которых один человек погиб и один получил травмы.

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД на территории Чановского района в период с 04 по 08 декабря 2020 пройдут оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Нетрезвый водитель» и «Пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а так же уделят особое внимание нарушениям правил дорожного движения пешеходами, водителями транспортных средств, не предоставляющих преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении ими пешеходных переходов. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на наличие состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности с назначением наказания вплоть до лишения свободы сроком до двух лет с одновременным лишением водительских прав на срок до трех лет.

Автоинспекторы района просят граждан сообщать обо всех фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району