Когда водитель находится за рулём, ему приходится следить сразу за многим: дорогой и тротуарами, знаками и разметкой, состоянием потока машин со всех сторон. Дорожная ситуация может измениться в любую секунду, и если (когда) внимание водителя даже частично рассеивается, последствия могут быть трагическими.

Общение с пассажирами, поиск радиостанции, разговоры по телефону и написание сообщений, прикуривание сигареты могут отвлечь во­дителя в зависимости от си­туации на 1-2 секунды или более, а между тем, 1 секунда отвлечения «за рулем» на скорости 60 км/ч – это 16 метров ВСЛЕПУЮ!

Самый распространенный фактор отвлечения у водителей – разговор с пассажирами. Если водитель ведет разговор внутри автомобиля, его внимание распределяется. Сведите беседы с пассажирами к минимуму, особенно на напряжённых участках движения и при выполнении сложных манёвров.

Опасность в разговорах по мобильному за рулём – в когнитивном отвлечении. Нам кажется, что разговор по телефону – это что-то банальное и простое, но для мозга это сложно: нужно принять информацию, наложить её на уже известное и составить осмысленный ответ. Пока мозг занят этим процессом, снижаются его способности оценивать происходящее, падает время реакции. Переписываться в мессенджерах во время движения ещё опаснее, чем говорить по телефону, ведь когда водитель набирает сообщение, его взгляд направлен в экран. Одно селфи отвлекает водителя в среднем на 14 секунд, а это более 200 метров ВСЛЕПУЮ! Не пользуйтесь средствами связи во время движения, если звонок важный, выберите место, где остановка не за­прещена, и, прекратив дви­жение, перезвоните.

Еда или питье: если водителю нужно сделать что-то из этих двух вещей, ему следует остановиться на перерыв. Как известно, для вождения автомобиля необходимо, чтобы обе руки были на руле, а выполнение этих действий не позволит использовать хотя бы одну из них.

Нахождение за рулем с сигаретой – очень распространенная причина отвлечения внимания: прикуривание, выброс пепла, поиск зажигалки, тушение окурка... Если водитель решил покурить, он должен остановиться, а не делать это во время управления автомобилем.

Пешеходы тоже часто становятся участниками ДТП из-за невнимательности: нередко они отвечают на звонок или пишут сообщения, идут через дорогу в капюшоне, наушниках и темных очках, все эти аксессуары делают переход дороги очень опасным – можно не услышать звук приближающегося автомобиля и не успеть отреагировать.

Водитель и пешеход! Внимательность на дороге жизненно важна для всех!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району