В подразделениях Госавтоинспекции Новосибирской области осуществляется прием граждан на вакантные должности.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст не старше 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- наличие водительского удостоверения;
- годные к военной службе или отслужившие в Вооруженных силах РФ.
В период службы предоставляются социальные гарантии:
- стабильная заработная плата до 40 000 рублей;
- льготное исчисление выслуги лет для начисления пенсии 1 год за 1,5 года;
- оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;
- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);
- 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
232-22-97, 232-13-23, 232-60-04.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст не старше 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- наличие водительского удостоверения;
- годные к военной службе или отслужившие в Вооруженных силах РФ.
В период службы предоставляются социальные гарантии:
- стабильная заработная плата до 40 000 рублей;
- льготное исчисление выслуги лет для начисления пенсии 1 год за 1,5 года;
- оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;
- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);
- 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
232-22-97, 232-13-23, 232-60-04.