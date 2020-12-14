В подразделениях Госавтоинспекции Новосибирской области осуществляется прием граждан на вакантные должности.



Требования, предъявляемые к кандидатам:

- гражданство РФ;

- возраст не старше 35 лет;

- образование не ниже среднего (полного) общего;

- наличие водительского удостоверения;

- годные к военной службе или отслужившие в Вооруженных силах РФ.



В период службы предоставляются социальные гарантии:

- стабильная заработная плата до 40 000 рублей;

- льготное исчисление выслуги лет для начисления пенсии 1 год за 1,5 года;

- оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;

- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);

- 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.



По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

232-22-97, 232-13-23, 232-60-04.