Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов.

Согласно официальной статистике наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП (в крупных городах доля наездов составляет более 50% от всех дорожно-транспортных происшествий). При этом преимущественно ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. Именно поэтому с 1 июля 2015 года законодателем были установлены нормы о ношении светоотражающих элементов.

Светоотражающие элементы (СВЭ) направлены на отражение всего света, попадающего на них, с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия путем увеличения возможности обзора дорожного полотна водителем и наличия препятствий на нем.

Специалисты советуют носить минимум два светоотражателя. Если же СВЭ только один, его необходимо расположить как можно выше – на головном уборе или груди (так как элементы, расположенные на обуви, менее заметны водителю с точки зрения физики). При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет светоотражатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход со светоотражателем становится виден, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району