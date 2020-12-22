Время новогодних каникул – это период, когда детям необходимо обеспечить максимальную безопасность на дороге, как правило, в период праздников ситуация с детской дорожной аварийностью ухудшается: зимой из-за неблагоприятных погодных условий в группу риска попадают как маленькие пешеходы, так и дети-пассажиры.

Во время зимних каникул часть детей будет находиться в различных местах отдыха, вследствие чего возникает необходимость обеспечения безопасности передвижения детей, в связи с чем в период с 21 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на территории Чановского района сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс профилактических мероприятий «Внимание – каникулы».

Чтобы новогодние и рождественские каникулы не омрачились неприятными происшествиями, связанными с получением, в первую очередь, детьми и подростками травм во время зимних прогулок, сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям позаботиться о безопасности своих детей:

– дома или по дороге в школу объясните своим детям, что катание со снежных валов и мест временного складирования снега опасно для жизни. Еще раз напомните им о том, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Если вы заметили, что в вашем дворе или у проезжей части образовалась опасная горка, незамедлительно сообщите об этом в управляющую компанию поселка и в ГИБДД.

– не стоит забывать о правилах безопасности при катании ребенка на санках. Переходить через проезжую часть, не вынимая ребенка из санок, можно только в том случае, если они оборудованы длинной ручкой, при помощи которой взрослый может толкать санки перед собой. Однако лучше всего перенести ребенка или перевести за руку, а санки взять в другую руку. Категорически запрещается везти ребенка в санках, у которых есть исключительно веревка-буксир. При таком способе передвижения велика вероятность выпадения малыша из санок на проезжую часть.

– внимательность необходимо проявлять и во дворах жилых домов. Везя за собой санки, взрослый считает, что ребенок в полной безопасности – машин вокруг нет. При этом водитель припаркованной машины, увидев, что взрослый человек прошел, может начать движение, не заметив санки. Поэтому если Вы с ребенком на санках проходите мимо машины с работающим двигателем, необходимо привлечь внимание водителя и жестами показать, что Вы везете за собой санки.

– Госавтоинспекция напоминает о недопустимости катания на тюбинге, прикрепленном тросом к машине. Последствия таких развлечений могут быть очень трагичными.



В преддверии новогодних праздников дорожная полиция еще раз призывает водителей к внимательности и бдительности, а пешеходам напоминает о главном правиле – при переходе проезжей части даже в установленном месте необходимо убедиться в безопасности перехода.

Правоохранители просят родителей провести с детьми дополнительные разъяснительные беседы о недопустимости нарушений ПДД и соблюдении мер личной безопасности на улице.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району