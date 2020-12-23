Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району обращает внимание граждан на изменение с 01 января 2021 года реквизитов для оплаты штрафов за совершение административных правонарушений.

С 01.01.2021 года вступают в законную силу положения Федерального закона от 27.12.2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», а именно при перечислении денежных средств на лицевой счет администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – ГУ МВД России по Новосибирской области, необходимо указывать следующие реквизиты:

- в качестве банка получателя – СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск;

- в качестве счета получателя средств – 03100643000000015100;

- в качестве счета банка получателя – 40102810445370000043;

- в качестве БИК – 015004950.

В целях верного зачисления платежа по назначенным ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району административным штрафам используйте новые вышеуказанные реквизиты.

Госавтоинспекция Чановского района