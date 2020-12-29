В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 года № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» утверждены новые правила перевозки детей, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Данные правила определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении:

1. Для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, оборудованный ремнями безопасности.

2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет.

3. Организатор перевозки должен подать соответствующее уведомление в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях. Если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед ее началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.

4. Дети в возрасте до семи лет не могут находиться в пути более четырех часов. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.

5. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

6. Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, часть 4 данной статьиустанавливает ответственность за организованную перевозку группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных Правилами. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей.

За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи предусматривается административный штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району