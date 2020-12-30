Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что в период подготовки и проведения новогодних праздников значительно увеличивается плотность транспорта в населенных пунктах и на региональных, федеральных автодорогах, вследствие чего увеличивается количество ДТП, а также тяжесть их последствий.

Это связано с повышением потребительской активности жителей, которые стремятся максимально подготовить себя к выходным.

К сожалению, в период проведения новогодних праздников согласно статистике фиксируется увеличение фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району призывают граждан быть сознательными и не преступать закон, быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим, управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда и не совершать резких маневров.

Переходя дорогу по пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться в полной безопасности. Световозвращающие элементы на одежде, сумках, детских колясках позволят водителям издалека заметить пешехода и при возникновении опасности принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства.

Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102, 112.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району