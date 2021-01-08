В связи с прогнозируемым в период с 09 по 13 января 2021 года ухудшением погодных условий – обильным выпадением снега, метелями, образованием снежных заносов на дорогах, Госавтоинспекция района обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.



В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать правила безопасного поведения на дороге:

- быть максимально бдительными: перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель Вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, поскольку от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

ОГИБДД Отдела МВД России Чановскому району