В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
на территории района с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года проводилось
специальное мероприятие «Нетрезвый водитель».
К участию в мероприятии было привлечено 10 сотрудников Госавтоинспекции. В рамках проверок задержаны 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, их автомобили помещены на специализированную стоянку.
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности и назначить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.
Госавтоинспекция призывает водителей не садиться
за руль в нетрезвом состоянии и просит жителей района сообщать о фактах
управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения ближайшему
наряду ДПС или по телефону «112».
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району