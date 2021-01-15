Цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижение тяжести их последствий. К сожалению, родители зачастую пренебрегают установленными правилами: не используют детские кресла, не пристегивают детей специальными удерживающими устройствами, не знают, как правильно вести себя в автомобиле с ребенком, как организовать пространство вокруг малыша и его деятельность во время пребывания в машине.

В преддверии завершения зимних школьных каникул и возобновления ежедневных перевозок детей в образовательные учреждения сотрудниками Госавтоинспекции Чановского района 14 января проводилась профилактическая акция под условным названием «Маленький пассажир».

В период проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы ОГИБДД особое внимание уделяли выявлению водителей, которые в нарушение Правил дорожного движения перевозили маленьких пассажиров, не соблюдая меры пассивной защиты. Инспекторы ГИБДД помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.

Водители, помните: перевозить ребенка в автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства, ведь цена жизни ребенка несопоставима стоимости удерживающего устройства! Пассажир маленький – ответственность большая!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району