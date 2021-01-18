В период с 21 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на территории района Госавтоинспекцией проводились специальные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения под условным названием: «Внимание – каникулы!».





В период проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД было выявлено 9 водителей, нарушивших правила перевозки детей-пассажиров.





За время длительных каникул многие дети успевают отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а водители – от присутствия маленьких пешеходов на проезжей части, особенно в утренние часы. Госавтоинспекция призывает: обязательно повторите со своим ребенком правила безопасного поведения на проезжей части.





ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району