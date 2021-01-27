Госавтоинспекция Чановского района обращает Ваше внимание: в социальной сети «ВКонтакте» действует официальная страница Госавтоинспекции Новосибирской области, утвержденная приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.

Аккаунт «Госавтоинспекция Новосибирской области» ежедневно пополняется информацией о состоянии аварийности в регионе, результатах работы Госавтоинспекции. В группе публикуются фото и видеоматериалы о резонансных ДТП и задержаниях, размещаются выпуски тематической телепрограммы «ДПС» и радиопрограммы «На волне безопасности», а также другая важная информация.

Адрес группы (страницы) «Госавтоинспекция Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/nsogibdd.