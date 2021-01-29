Преступная деятельность с использованием информационных технологий, в особенности с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», на данный момент имеет высокую тенденцию распространения на территории региона. Сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – правовая грамотность и бдительность граждан!

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, рекомендуем придерживаться нескольких правил:

1. Не разглашайте конфиденциальную информацию. Довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников банка: с Вами по телефону связывается якобы сотрудник банка, клиентом которого Вы являетесь. Затем мошенники сообщают о наличии какой-либо проблемы со счетом в финансовом учреждении, после этого они просят сообщить номер карты и ПИН-код. Также они могут предложить Вам подойти к банкомату и выполнить их инструкции. В результате таких действий злоумышленники либо самостоятельно снимают деньги со счета, либо же Вы собственноручно переводите средства на карту мошенников. Чтобы избежать таких случаев, не нужно кому-либо рассказывать секретные пароли, реквизиты карты, ПИН-код и CVV (трехзначный код на обратной стороне карты),а также сведения о счетах в финансовой организации. Важно знать, что при проведении операций работники банка НЕ ВПРАВЕ запрашивать у Вас какие-либо пароли. Разумнее всего прекратить такой разговор и перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра банка (номер телефона службы поддержки клиента указывается на оборотной стороне карты). Также можно обратиться в отделение банка лично.

2. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения. В современном мире средства с банковских счетов могут похищаться благодаря вирусам, которые поражают гаджеты.Особенно уязвимы пользователи смартфонов с операционной системой Android. Скачивая какое-либо приложение со сторонних Интернет-сайтов, а не с официального Интернет-магазина «Google Play», Вы рискуете вместе с программой получить и опасный вирус. В том случае, если на смартфоне установлено мобильное приложение какого-либо банка, вирус получает доступ к данным банковской карты. После этого со счета списываются деньги.Чтобы в Ваш телефон не попал подобный вирус, все приложения необходимо скачивать только с официальных магазинов «Google Play», «AppStore», «Windows» и так далее.

3. Будьте избирательны при покупке в Интернет-магазинах. Сейчас товары продают, как на сайтах магазинов, так и на торговых страницах в социальных сетях. Покупая товары в сети, можно попасть на мошенников и вследствие этого остаться без денег и желаемого товара. Чтобы такого не произошло, покупки нужно осуществлять только в проверенных магазинах. Не стоит сразу перечислять продавцу сумму за покупаемый товар. Можно внести предоплату, а оставшиеся деньги перечислить после получения вещи. Стоит отметить, что прежде, чем совершать покупку в сети, сначала нужно хорошо изучить интернет-магазин и историю продавца, реализующего товар, а также отзывы о нем.

4. Отдавайте предпочтение банкоматам, установленным в защищенных местах (например, в офисах банков, госучреждениях, крупных торговых центрах). Осмотрите банкомат перед использованием. Убедитесь, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств, следов клея и механических повреждений. При наборе ПИН-кода прикрывайте клавиатуру рукой. Не используйте банкомат с признаками неисправности: устройство зависает, перезагружается или на экране появляются подозрительные изображения. Не используйте банкомат в присутствии подозрительных лиц и не принимайте помощь от незнакомцев.

Следственное отделение Отдела МВД России по Чановскому району