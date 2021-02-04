По итогам 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2158 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 299 человек и ранено 2606 человек. Наезд на пешеходов имел место в 783 случаях: погибло 80 и ранено 732 пешехода.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом.

Одна из основных задач проводимых мероприятий – это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания водителей к пешеходам.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекцией Чановского района в период с 08 по 12 февраля 2021 года на территории района будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району