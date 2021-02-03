Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на строгое соблюдение ПДД в местах производства дорожных работ

Госавтоинспекция Чановского района информирует граждан о производстве дорожных работ на 12 километре автомобильной дороги «Н-2904»-Новояркуль». Дорожные работы будут производиться в период с 04 по 20 февраля 2021 года. На период выполнения работ указанный участок автомобильной дороги будет закрыт для проезда, объезд будет осуществляться по ул. Вокзальная п. Озеро-Карачи Чановского района.

Госавтоинспекторы обращают внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения в местах производства дорожных работ: строго выполняйте требования временных дорожных знаков и разметки, не отвлекайтесь от дорожной обстановки и не создавайте аварийно-опасные ситуации.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району