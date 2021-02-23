На текущий период времени в производстве следственного отделения Отдела МВД России по Чановскому району находится 8 уголовных дел по преступлениям, связанным с использованием информационно телекоммуникационных технологий (ИТТ). Это третья часть от общего числа уголовных дел, находящихся в производстве, но ущерб, причиненный гражданам преступлениями данной направленности, в разы превышает ущерб, причиненный другими преступлениями.

При этом из общего числа уголовных дел по преступлениям, связанным с использованием ИТТ, почти 90% составляют мошенничества: люди сами добровольно наличными либо посредством электронного перевода передают деньги злоумышленникам – не понятно, как человек, продающий свое имущество на сайте объявлений по определенной цене, переводит со своей же банковской карты деньги мошеннику в сумме, превышающей стоимость продаваемой им вещи в три раза. Вы скажете: «Со мной такого никогда не случится, уж я-то распознаю мошенников…». Именно так говорят граждане, когда обращаются с заявлениями к сотрудникам полиции. Им самим не понятно, как мошенник обманным путем подвел их к тому, чтобы взять кредит в крупном размере, обналичить деньги и положить их на лицевой счет незнакомого мобильного телефона.

На сегодняшний день в производстве следственного отделения находятся уголовные дела с использованием самых разнообразных схем мошенничества:

1) Мы все в той или иной мере пользуемся социальными сетями, в которых не сложно установить данные наших родственников и знакомых, этим активно пользуются мошенники. «Мама, я попал в трудную ситуацию, нужны деньги…», – стало общеизвестным способом мошенничества, данную схему немного модифицировали, и она сработала. Звонит дальний родственник, давно не виделись: «Еду к вам в гости, остановили ГАИшники, требуют взятку, сбрось денег на карту, я приеду и наличными отдам…». Пока выяснили фактический телефон родственника и узнали, что он дома, мошенника и след простыл.

2) Вы выставили на продажу имущество на сайте объявлений. Вам звонит потенциальный покупатель, предлагает задаток, не давая прервать разговор, направляет Вас к банкомату, где обманным путем заставляет снять наличные (якобы направленный им задаток) с Вашей карты и положить на лицевой счет абонентского номера. При этом настоятельно требует не брать чек, или не пользоваться своей картой до завтрашнего дня, либо не проверять баланс.

3) Вы подали заявку на кредит через интернет-сайт. Вам начинают звонить и предлагать кредит на различных условиях, не редко представляясь сотрудниками ЦБ РФ (что уже должно настораживать). Под этим предлогом мошенники, диктуя алгоритм действий, нередко обманным путем оформляют кредит на потерпевшего, также обманным путем получают персональную информацию (код доступа, электронную подпись и т.п.), соответственно, и возможность распорядиться денежными средствами, которые в последующем переводят на другие счета.

4) Вам звонят с неизвестного номера, особенно внимательно следует относиться к номерам IP-телефонии формата: +7495ХХХХХХХ, +7499ХХХХХХХ, злоумышленник, представляясь работником безопасности банка, сообщает, что Вы попали под действия мошенников и на Вас оформляют кредит либо производят операции по Вашему счету, желая обезопасить себя и сохранить свои сбережения, Вы предоставляете свои данные звонящему. Далее на выбор мошенника, например, в ходе навязываемого Вам алгоритма, злоумышленник может попросить установить приложение на свой мобильный телефон и обманным путем «привязать» к приложению свой абонентский номер, тем самым, получить доступ ко всем Вашим счетам либо воспользоваться Вашими персональными данными и оформить кредит в банке, интернет версия которого позволяет это сделать, оплатить покупку в интернет-магазине. При этом мошенники под любым предлогом просят сообщить информацию, поступающую Вам в виде сообщений, для подтверждения тех или иных действий.





Будьте внимательны, не бойтесь прервать разговор и перепроверить информацию, которую Вам сообщают.

Начальник следственного отделения

Отдела МВД России по Чановскому району,

подполковник юстиции, С.В. Ягина