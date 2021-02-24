Госавтоинспекторы напоминают, что при передвижении в автомобиле водители и пассажиры должны быть пристегнуты.



Около 40% пострадавших в ДТП составляют пассажиры транспортных средств. Рост автомобилизации во всем мире стал причиной увеличения количества аварий и повышения уровня травматизма среди водителей и пассажиров. Повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, являются одной из главных проблем здравоохранения и одной из основных причин смертей и травм в мировом масштабе. Приблизительно 1,2 миллиона человек ежегодно погибают в мире в результате дорожных аварий, и еще до 50 миллионов получают ранения.

Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП является использование ремней безопасности. Ремень безопасности – наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Пренебрежение ремнем безопасности во время движения транспортного средства в значительной мере повышает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном торможении транспортного средства. Многие водители и их пассажиры до сих пор игнорируют опасность и ездят не пристегнутыми, не понимая, что это может стоить им жизни.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности в соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Водители и пассажиры! Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району