По итогам 2 месяцев
текущего года на территории Новосибирской области по вине водителей
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, зарегистрировано 24 дорожно-транспортных
происшествия, в которых 1 человек погиб и 29 получили ранения различной степени
тяжести.
С 17 по 19 марта
Госавтоинспекция Чановского района проведет оперативно-профилактическое
мероприятие «Юридические лица», в ходе которого проверит
соблюдение ПДД РФ водителями транспортных средств, находящихся в собственности
юридических лиц.
Цель мероприятий –
усиление охраны общественного порядка, предупреждение ДТП с участием
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, пресечение нарушений ПДД,
являющихся основными причинами ДТП.
Госавтоинспекция
напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам о необходимости неукоснительного
соблюдения требований ПДД РФ, а также об обеспечении соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения.
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району