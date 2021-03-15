По итогам 2 месяцев текущего года на территории Новосибирской области по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 29 получили ранения различной степени тяжести.





С 17 по 19 марта Госавтоинспекция Чановского района проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Юридические лица», в ходе которого проверит соблюдение ПДД РФ водителями транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц.





Цель мероприятий – усиление охраны общественного порядка, предупреждение ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, пресечение нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП.





Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД РФ, а также об обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району