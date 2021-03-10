В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на территории района в период с 23 по 25 января, с 29 января по 01 февраля, с 05 по 08 февраля, с 12 по 15 февраля, с 19 по 24 февраля, с 26 февраля по 01 марта, с 05 по 10 марта 2021 года проводилось специальное мероприятие «Нетрезвый водитель».



К участию в мероприятии было привлечено 10 сотрудников Госавтоинспекции. В рамках проверок задержаны 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, их автомобили помещены на специализированную стоянку.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности и назначить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.



Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просит жителей района сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения ближайшему наряду ДПС или по телефону «112».



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району

