Согласно новому регламенту проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Это нововведение призвано изменить подход автошкол к проведению практического обучения вождению транспортными средствами: исключить «натаскивание» на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентировать подготовку кандидатов в водители на управление транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны «заученных» учебных маршрутов.

Второе важное изменение касается маршрутов, по которым проходит практическая часть экзамена в городе. Сейчас у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть свой утверждённый маршрут, включающий перекрёстки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки курсанта по управлению автомобилем. С 1 апреля 2021 года от использования стандартных экзаменационных маршрутов отказались. Теперь утверждается лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться – его будет определять экзаменатор прямо во время движения.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон. Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району