По итогам 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2158 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 299 человек и ранено 2606 человек.

Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так за 12 месяцев 2020 года на территории региона с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 223 ДТП, в результате которых погибло 64 и ранено 268 человек.

В целях предотвращения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией района в период со 16 по 19 апреля будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на выявление состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району