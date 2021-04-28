Безопасность детей – важный аспект, который нельзя оставлять без внимания. Это касается в первую очередь передвижения на автотранспорте. Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района напоминают родителям-водителям три простых правила дорожной безопасности.

Первое и самое главное: поменяйте свой стиль вождения. Помните, что Вы везете самое ценное. Управляя автомобилем, в котором находится ребенок, будьте всегда внимательны и осторожны, соблюдайте оптимальный скоростной режим, избегайте резких разгонов и торможений, а также неоправданных маневров, особенно выездов на полосу встречного движения для обгона.

Второе: перевозите ребенка в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу. При перевозке ребёнка на руках или просто пристёгнутого ремнём безопасности риск травматизма даже в незначительном ДТП или при резком манёвре крайне высок. Шанс получить тяжёлые травмы при столкновении автомобилей на скорости 60 км/ч у маленького пассажира без детского удерживающего устройства почти вдвое выше, а вероятность гибели увеличивается втрое. Согласно требованиям ПДД, маленький пассажир до 7 лет в автомобиле должен перевозиться только в детских удерживающих устройствах. С 7 до 12 перевозка ребенка на заднем сиденье автомобиля должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства или ремня безопасности, а на переднем сиденье – с обязательным использованием детского удерживающего устройства. Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле – за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. При перевозке ребенка на переднем сиденье необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.

Правило третье: не производите никаких манипуляций с ребенком во время движения, не отвлекайтесь от дороги. Разместите все необходимые вещи в органайзере передней части автомобиля или багажнике, избегайте наличия незакрепленных предметов в салоне автомобиля. В момент критического торможения или срабатывания подушек безопасности они могут нанести массу вреда.

Уважаемые водители! Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, их жизнь и здоровье зависит от Вашей внимательности и дисциплинированности на дороге. Соблюдайте оптимальный скоростной режим, учитывая погодные и дорожные условия, видимость на проезжей части, при совершении маневра убедитесь, что он безопасен. Берегите своих детей.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району





